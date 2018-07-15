Трохи про Одеський “Дев’ятий Міжнародний” та ігнорування вимог Закону про інформацію

Літо, спека. Та ще й Кинофестіваль в Одесі готується. За спогадами минулого року, захід повинен вийти непоганим, особливо, якщо враховувати немаленькі державні та й місцеві бюджетні гроші.

То як не долучитися до висвітлення яскравих подій?

І в цей момент починаються непередбачені цікавинки. На офіційному сайті фестивалю (oiff.com.ua) є окремий розділ “ПРЕССА” – “Аккредитація”. Але перше уважне вивчення умов вже викликає подив.

Організація-розпорядник на офіційному сайті відверто заявляє, що замовлення на акредитацію, подані за два тижні до розпочатку Фестивалю будуть коштувати… 800 гривень. Ставимо першу позначку.

Повідомлення про акредитацію від ІА “Поряд з вами” (офіційна реєстрація оформлена у Міністерстві юстиції України ще у квітні 2010 році) відправлено за місяць до розпочатку. Дивні умови, відповідно до переліку, виконані.

Чекаємо три дні і… отримуємо відмову. Офіційно, електронним листом.

Відмова за підписом Ганни Бурдіної російською мовою (третя позначка) повідомляла, що:

“К сожалению, в связи с ограничением количества аккредитованных журналистов в этом году, ваша заявка на аккредитацию отклонена.”

Навіть передзвонили у прес-службу, уточнили, підтвердили: ключова теза відмови: “багато вас тут”.

Звісно, подібне приватне ставлення до заходу, що фінансується за бюджетні гроші, трохи збентежило. Ставимо другу позначку і запитуємо офіційну інформацію щодо фінансування.

За невеличкий час отримуємо підтвердження – Рішенням Одеського міського голови за №558 від 21 червня 2018 року, з місцевого бюджету виділено 2 мільони гривень. А відповідно до інформації, наданої Апаратом Одеської обласної ради, з Одеського обласного бюджету на фінансування Міжнародного фестиваля передбачено ще 2 мільони гривень.

Цифри фінансування Кінофестивалю з боку Міністерства культури України ще уточнюються, але вже можна підвести деякі невтішні підсумки.

Статтею 7 Закону України “Про інформацію”, передбачені рівні права всім суб’єктам інформаційних відносин.

Статтею 24 цього закону заборонено умисне перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Статтею 25 цього закону передбачено безперешкодне відвідування відкритих заходів, що проводяться за бюджетні гроші.

Статтею 26 зазначеного Закону, передбачена можливість проведення акредитації. Причому, “…відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу

масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб’єкт владних повноважень”

Ця ж стаття передбачає, що “Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації здійснюється безоплатно на підставі його заяви або подання засобу масової інформації” (першу позначку пам’ятаємо?).

Тобто, Закон України “Про інформацію” у данному випадку – при проведенні заходів за бюджетні гроші, передбачає єдину можливу – “повідомлювальну” систему акредитацій журналістів.

Як бачимо, розпорядник бюджетних грошей (у даному випадку – ТОВ “Український кінофестиваль”) в ситуації з відмовою в акредитації журналістам (друга позначка) пішов на порушення закону України, за що, відовідно до статті 27 Закону про інформацію, статті 171 Кримінального кодексу України, передбачена відповідальність.

Водночас, Громадська організація “Поряд з вами” листами №8-Л та №9-Л від 5 липня (за тиждень до дати розпочатку Фестиваля) офіційно уведомила керівництво Одеської обласної та Одеської міської влади щодо системного та неприхованого порушення розпорядником бюджетних грошей (ТОВ “Український кінофестиваль”) норм закону про інформацію та наголосила про необхідність призупинення виділення бюджетних коштів до усунення порушень.

Окрема тема – це наша третя позначка – тобто державна мова, яку в Одесі, навіть за бюджетні кошти, розпорядники продовжують ігнорувати.

Нажаль, швидких відповідей, публічних вибачень та виправлення дій щодо порушення чинного законодавства не чутно. Напевно, відповідь щодо незаконності дій розпорядника бюджетних коштів повинні надати правоохоронні органи.

Інформаційне агентство продовжує збір документів.

Фото: oda.odessa.gov.ua